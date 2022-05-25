Dünya Suudi Arabistan İsraile şart koştu Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşme gerçekleşmeyecek
ORTADOĞU

Suudi Arabistan İsrail'e şart koştu: 'Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşme gerçekleşmeyecek'

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, İsrail ile normalleşmenin Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan İsraile şart koştu: Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşme gerçekleşmeyecek
Suudi Arabistan'dan "Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği" açıklaması.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen panelde konuşan Farhan, bir soruya "Suudi Arabistan, Filistin meselesi çözüme ulaşmadığı sürece İsrail ile ilişkilerini kesinlikle normalleştirmeyecektir" yanıtını verdi.

Bu konuda göründüğü şekliyle hiçbir şeyin değişmediğine dikkati çeken Farhan, "Normalleşme, sonuç değil, sürecin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Farhan, 2002'de Beyrut'taki Arap Zirvesi'ne işaret ederek Suudi Arabistan'ın ilk barış girişiminde bulunduğunu ve bölgede İsrail ile tümden bir normalleşme için hazır olacağını kaydetti.

Filistin meselesi çözülmedikçe normalleşmeye gitmeyeceklerini dile getiren Farhan, şu anki önceliğin Filistinliler ile İsrailliler arasında barış çalışmalarına ivme kazandırmak olduğunu, bunun İsrail, Filistin ve bölgenin faydasına olacağını vurguladı.

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