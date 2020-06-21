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Dünya Suudi Arabistan ve BAEden darbeci Sisiye destek
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ve BAE'den darbeci Sisi'ye destek

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale açıklamalarına destek verdi.

Haber Merkezi AA
Hafter'in destekçisi Mısır, Libya'yı işgal etme sinyali vermişti.
Hafter'in destekçisi Mısır, Libya'yı işgal etme sinyali vermişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, sınırlarını ve halkını koruma hakkı konusunda Mısır'ın yanında yer almakta ve ona destek vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma, sorumluluklarını yerine getirme ve Sisi'nin çağrılarına cevap verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya topraklarının güvenliği ve selametini güçlendiren kapsamlı bir çözüme ulaşılması istendi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki gelişmeler "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "BAE, istikrarını ve güvenliğini sağlamak için yapacağı her türlü icraatlarından dolayı Mısır'ın yanında yer almaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kahire'nin, Libyalıların kanlarının akmaması, BM'nin gözetiminde kapsamlı siyasi müzakerelerin başlaması için ateşkes şartlarının oluşturulması hedefiyle çaba gösterdiği iddiasında bulunuldu.

SİSİ'DEN ASKERİ MÜDAHALE TEHDİDİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti, daha önce defalarca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'yı kınamıştı.

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