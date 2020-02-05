Dünya Suudi Arabistan ve Vietnamda kuş gribi paniği
ORTADOĞU

Suudi Arabistan ve Vietnam’da kuş gribi paniği

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından, Suudi Arabistan ve Vietnam’da kuş gribi salgını tespit edildiği doğrulandı. Suudi Arabistan’da kuş gribinin H5N8 olarak kabul edilen alt tipi patlak verdi. 30 Ocak’ta başlayan salgın sürecinde 22 binden fazla kuş telef oldu. 385 bin 300 kuşun itlaf edildiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Kuş gribi, insanlar arasında kolayca bulaşabilen çok bulaşıcı bir grip virüsü olarak biliniyor.
Kuş gribi, insanlar arasında kolayca bulaşabilen çok bulaşıcı bir grip virüsü olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Vietnam’da kuş gribi salgını tespit edildi.

  • Vietnam’da ise kuş gribinin H5N6 alt tipi salgını 18 Ocak’ta başladı. Ülkenin kuzeyinde 2 binden fazla kuş telef oldu. Tarım Bakanlığı hayvan sağlığı daire başkanı Dr. Dong Pham Van, 300’den fazla kuşun itlaf edildiğini açıkladı.

Çin'de kuş gribi salgını: 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi
DÜNYA
Çin'de kuş gribi salgını: 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi

Ayın başlarında Çin Tarım Bakanlığı, Hunan eyaletindeki H5N1 kuş gribinin yeni bir salgın türünü rapor ederek, 7 bin 850 kuşun enfekte olduğunu ve hastalıktan yaklaşık 4 bin 500 kuşun telef olduğunu açıkladı.

Çin’de bir korona virüsü hastası taburcu edildi
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Çin’de bir korona virüsü hastası taburcu edildi
Çin, ölüm sayısının her geçen gün arttığı korona virüsüyle mücadele ederken, Fujian kentinde korona virüsü teşhisi konulan bir hasta taburcu edildi. Ülkenin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, bir korona virüsü hastasının yapılan tedaviye yanıt vererek iyileştiği ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu.

Aşı geliştirildi

Sağlık görevlilerine göre kuş gribi ilk olarak Güneydoğu Asya’daki kuş türleri arasında tespit edildi. Kuş gribi, insanlar arasında kolayca bulaşabilen çok bulaşıcı bir grip virüsü olarak biliniyor.

Bununla birlikte Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünden farklı olarak, Dünya Sağlık Örgütü kuş gribi enfeksiyonlara karşı bir aşı geliştirdiğini ve tedavi edilebildiğini açıkladı.

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