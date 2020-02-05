Suudi Arabistan ve Vietnam’da kuş gribi paniği

Kuş gribi, insanlar arasında kolayca bulaşabilen çok bulaşıcı bir grip virüsü olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Vietnam’da kuş gribi salgını tespit edildi.

Vietnam’da ise kuş gribinin H5N6 alt tipi salgını 18 Ocak’ta başladı. Ülkenin kuzeyinde 2 binden fazla kuş telef oldu. Tarım Bakanlığı hayvan sağlığı daire başkanı Dr. Dong Pham Van, 300’den fazla kuşun itlaf edildiğini açıkladı.

DÜNYA Çin'de kuş gribi salgını: 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi

Ayın başlarında Çin Tarım Bakanlığı, Hunan eyaletindeki H5N1 kuş gribinin yeni bir salgın türünü rapor ederek, 7 bin 850 kuşun enfekte olduğunu ve hastalıktan yaklaşık 4 bin 500 kuşun telef olduğunu açıkladı.

OYNAT 00:55 Çin’de bir korona virüsü hastası taburcu edildi Çin, ölüm sayısının her geçen gün arttığı korona virüsüyle mücadele ederken, Fujian kentinde korona virüsü teşhisi konulan bir hasta taburcu edildi. Ülkenin resmi haber ajansından yapılan açıklamada, bir korona virüsü hastasının yapılan tedaviye yanıt vererek iyileştiği ve hastaneden taburcu edildiği duyuruldu. BiP'te paylaş

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Aşı geliştirildi

Sağlık görevlilerine göre kuş gribi ilk olarak Güneydoğu Asya’daki kuş türleri arasında tespit edildi. Kuş gribi, insanlar arasında kolayca bulaşabilen çok bulaşıcı bir grip virüsü olarak biliniyor.

Bununla birlikte Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünden farklı olarak, Dünya Sağlık Örgütü kuş gribi enfeksiyonlara karşı bir aşı geliştirdiğini ve tedavi edilebildiğini açıkladı.