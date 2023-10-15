Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Gazze'de uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, başkent Riyad'da Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede Bin Selman, ülkesinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sivillerin ve altyapının hedef alınmasını reddettiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, masumların hayatını kaybetmesine neden olan askeri operasyonları durdurmak için çalışmanın önemini dile getirdi.

Ülkesinin mevcut gerilimi durdurmaya yönelik çabalarına işaret eden Bin Selman, "Gerginliğin yatıştırılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli" dedi.