Dünya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiyeye geliyor
ORTADOĞU

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiyeye geliyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında iki ülkenin çeşitli anlaşmalara imza atacağını dile getiren yetkili, görüşmenin Ankara'da gerçekleşeceğini ancak henüz kesinleşmediğini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.

28 Nisan 2022 /Cidde
28 Nisan 2022 /Cidde

ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nisan ayı sonunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cidde kentine gitti.

Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu

Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiye'ye gelecek
DÜNYA
Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü
OYNAT 00:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


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