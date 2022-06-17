Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiye'ye geliyor

AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını söyledi.
Resmi ziyaret kapsamında iki ülkenin çeşitli anlaşmalara imza atacağını dile getiren yetkili, görüşmenin Ankara'da gerçekleşeceğini ancak henüz kesinleşmediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.
ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden iadei ziyaret bekleniyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nisan ayı sonunda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cidde kentine gitti.
Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanmıştı.