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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi alırken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Prens Selmana geçmiş olsun telefonu
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletirken, Prens Selman samimi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Kral Selman hastaneye kaldırıldı
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Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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