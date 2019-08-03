Dünya Suudi Arabistanda tutuklu İslam alimi hapishanede vefat etti
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Suudi Arabistan'da tutuklu İslam alimi hapishanede vefat etti

Suudi Arabistan'da tutuklu İslam alimi hapishanede vefat etti

Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan İslam alimlerinden Salih Abdulaziz ed-Dumeyri, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Kassim bölgesindeki Et-Tarfiyye Hapishanesi'nde vefat etti.

Haber Merkezi AA
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Suudi aktivistler tarafından ülkedeki siyasi tutukluların durumunu takip için açılan "Düşünce Tutukluları" adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dumeyri'nin, tıbbi ihmal sonucu tutuklu bulunduğu hapishanede vefat ettiği bildirildi.

Açıklamada, kalp hastası olduğu ve tek kişilik hücrede tutulduğu belirtilen Dumeyri'nin, düşünce mahkumlarının haklarını savunduğu için daha önce de birkaç kere gözaltına alındığı ifade edildi.

Dumeyri'nin naaşının ailesine teslim edildiği ve cenaze namazının öğleden sonra El-Cevf iline bağlı Skaka kentinde kılındığı kaydedildi.

Suudi Arabistanlı yetkililer ise Dumeyri'nin ölümüne ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Dumeyri'nin tıbbi ihmal sonucu ölümü ülkede yaşanan ilk olay değil. Yaklaşık altı ay gözaltında tutulan İslam davetçisi Şeyh Ahmed el-Amari de 21 Ocak 2019'da cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybetmişti.

  • Ağustos 2018'de gözaltına alınan Amari, daha önce Medine İslam Üniversitesi Kur'an-ı Kerim Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuştu.
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