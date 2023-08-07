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Dünya

Suudi Arabistan'dan depremzedeler için 19'uncu yardım uçağı

Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 19'uncu yardım uçağını gönderdiği belirtildi.

00:52 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı. (Foto: Arşiv)

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye gönderdiği yardım uçağı. (Foto: Arşiv)

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 27 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 19'uncu yardım uçağının başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiğini bildirdi.

Yardım uçağının, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu "yardım köprüsü" kapsamında gönderildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, 18'inci yardım uçağını Türkiye'ye dün göndermişti.





#Suudi Arabistan
#Türkiye
#Suriye
#Deprem
1 saat önce
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