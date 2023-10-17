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Dünya

Suudi Arabistan'dan Filistin halkının Gazze'den göçe zorlanmasına tepki

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, İsrail'in Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddederek, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın son bulması çağrısında bulundu.

17:05 . 17/10/2023 Salı
AA
İşgalci İsrail saldırılarında bir milyondan fazla Filistinli'nin yerinden edildiği açıklanmıştı.

İşgalci İsrail saldırılarında bir milyondan fazla Filistinli'nin yerinden edildiği açıklanmıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.

Toplantıda, Gazze ve çevresinde yaşanan tırmanışın ardından ABD, Fransa ve Türkiye dahil dost ve kardeş ülkelerle yapılan telefon görüşmeleri ve toplantılar değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın, Filistin halkına yönelik zorunlu göç çağrılarını reddettiği vurgulanan toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki ablukasının son bulması, saldırılara son verilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmasının öngören Arap Barış Girişimi ve uluslararası kararlar uyarınca barış sürecine girilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu ayrıca Suudi Arabistan'ın çeşitli ülkelerle ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...

#Suudi Arabistan
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#Filistin
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