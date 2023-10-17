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Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki: Uluslararası hukukun açık ihlali

İşgalci İsrail'in, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 Filistinli hayatını kaybetti. Suudi Arabistan, İsrail'in hastane katliamına ilişkin, "uluslararası hukukun açık ihlalidir" açıklamasında bulundu.

23:18 . 17/10/2023 Salı
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu - Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman

İsrail Başbakanı Netanyahu - Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman

Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.

İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki

Suudi Arabistan, İsrail'in hastane katliamına ilişkin,
"uluslararası hukukun açık ihlalidir"
açıklamasında bulundu.


#Suudi Arabistan
#İsrail
#Filistin
1 saat önce
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