Suudi Arabistan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki: Uluslararası hukukun açık ihlali

İsrail Başbakanı Netanyahu - Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman
Eli kanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalciler akşam saatlerinde sivillerin tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.
İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan hastanede ilk belirlemelere göre en az 500 kişinin öldüğü ve binlerce yaralının olduğu aktarıldı.
Suudi Arabistan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki
Suudi Arabistan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki
Suudi Arabistan, İsrail'in hastane katliamına ilişkin,
"uluslararası hukukun açık ihlalidir"
açıklamasında bulundu.
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1 saat önce