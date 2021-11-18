Dünya Suudi Arabistanı eleştirenlere sanal takip
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'ı eleştirenlere sanal takip

Suudi Arabistan yönetimine muhalif isimlerin, İsrailli bir casus yazılım ile takip edildiği ortaya çıktı. Dijital güvenlik firması ESET, Ortadoğu ve İngiltere’deki internet sitelerine yapılan saldırılar ile casus yazılım firması Candiru arasında ilişki olduğunu açıkladı.

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Suudi Arabistanı eleştirenlere sanal takip
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Suudi Arabistan yönetimine muhalif isimlerin, İsrailli bir casus yazılım ile takip edildiği ortaya çıktı. Dijital güvenlik firması ESET, Ortadoğu ve İngiltere’deki internet sitelerine yapılan saldırılar ile casus yazılım firması Candiru arasında ilişki olduğunu açıkladı.

Saldırılarda hedeflenen en az 20 site belirlediklerini bildiren ESET araştırmacıları, yazılımın, Suud’u eleştiren kullanıcılar ile Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye ve Ortadoğu (özellikle de Yemen) çevresindeki çatışmalara ilişkin haber paylaşan sitelerin okuyucularına odaklandığını vurguladı.

ESET’in raporuna göre program, tarayıcı ve işletim sistemi özellikleri de dahil olmak üzere hedeflenen kullanıcılar hakkındaki bilgileri tanımlayabiliyor. Hatta hedefin bilgisayarının kontrolünü dahi ele geçirilebiliyor.

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