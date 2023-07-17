Tahıl Anlaşması bu gece bitiyor: Son gemi yola çıktı

Ukrayna’nın tahıl ürünlerini ihraç etmesine izin veren anlaşma uyarınca son geminin, bugün dolan anlaşmadan bir gün önce yola çıktığı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Deniz ticaretine dair veriler sunan MarineTraffic TQ Samsun gemisinin Pazar günü limanı terk ettiğini açıkladı.

Putin: Anlaşma ana amacına ulaşamadı

Her fırsatta sorunlara dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi günü Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmesinde de bu söylemlerine devam etti.

İki lider arasındaki telefon görüşmesi sonrasında Kremlin tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Putin mevkidaşına, "Ana amacı aralarında Afrika kıtasından da ülkelerin olduğu ihtiyaç içindeki ülkelere tahıl sağlanması olan anlaşmanın asıl amacı uygulanmamıştır." dedi.

Rusya uzatmayacağını açıklamıştı

Rusya, kendi tahıl ve gübre ürünlerindeki taleplerin karşılanmaması halinde, BM ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yapılan anlaşmayı uzatmayacağını söylemişti.

Geçen yıl varılan anlaşma, Rusya’nın Ukrayna’yı topyekun işgalinin küresel düzeyde gıda tedariki sorunları yaratacağı kaygılarının ardından imzalanmıştı.

Hem Ukrayna hem de Rusya dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından.



