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Dünya

Tahıl anlaşmasını sona ermesi en çok Asya ve Afrika'yı etkileyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırarak özellikle Asya ve Afrika'daki ülkelere zarar verdiğini kaydetti.

09:21 . 18/07/2023 Salı
AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Kuleba, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Ukrayna oturumu öncesinde basına açıklamada bulundu.


Ukrayna tahılının küresel pazarlara ulaşımının sağlanmasının önemine işaret eden Kuleba, çözüm bulmak için "siyasi irade" gerektiğini, yoğun müzakerelerin devam edeceğini söyledi.


Kuleba, "(Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırması) Rusya özellikle Afrika ve Asya'daki ülkeleri artan gıda fiyatları ve açlıkla karşı karşıya bırakmış oldu. Buna bir son verilmeli. Bu durum herkes için bir baş ağrısı teşkil ediyor, şimdi Rusya'nın ortaya çıkardığı başka bir sorunu çözmekle uğraşmak zorundayız." diye konuştu.


- "Rusya'yı mağlup etmeliyiz"

Rusya'nın Kırım işgalini sonlandırmadığı müddetçe ve herkesi "tehdit edebileceğini" düşünmeye devam ettikçe benzer sorunların devam edeceğini değerlendiren Kuleba, "Sorunu çözmek için en iyi seçenek Rusya'yı mağlup etmek ve geri çekilmesini sağlamak." dedi.


Kuleba, Rusya'nın anlaşmaya ilişkin özellikle net ifadelerden kaçındığını belirterek, bazı belgelerde anlaşmanın askıya alındığını diğerlerinde sonlandırıldığını kaydettiklerini dile getirdi.


- "Kırım Köprüsü askeri amaçlar için kullanılıyor"

Kırım Köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili ise Kuleba, köprünün esasen Rusya tarafından askeri teçhizat sevkiyatı için kullanıldığını, bu nedenle sivil altyapı sayılamayacağını söyledi.


Kuleba, köprünün yasa dışı inşa edildiğine de dikkati çekerek, "Köprü saldırısı hakkında gizli belgelere erişimim yok. Ben de manşetlerden takip ediyorum." dedi.


- "BM İran İHA'larını soruşturmalı"

İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) sağladığına dair iddialara ilişkin ise Kuleba, "BM'nin bu konuda soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.


Kuleba, Ukrayna halkının hemen hemen her gün İHA saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekerek "Eğer kimse İran'ı durduramazsa bizim de daha fazla hava savunma sistemi tedarik etmemiz şart olur." ifadelerini kullandı.




#BM
#Dmitro Kuleba
#Kırım köprüsü
#Rusya
#tahıl
#Ukrayna
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