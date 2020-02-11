Dünya Tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
AMERİKA

Tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi

California eyaletindeki UC San Diego Health Hastanesi'nden yetkililer, izlenen dört hastadan birine yeni tip koronavirüs zatürresi teşhisi konulduğunu, hastanın müşahede altına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
California'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7'ye, ABD'de ise 13'e yükseldi.
California'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7'ye, ABD'de ise 13'e yükseldi.

Çin'den ABD'ye tahliye edilenlerden birinde yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

  • Tahliye edilenler arasında Miramar şehrinden iki kişinin de kontrol için hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, her iki hastanın durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

California'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7'ye, ABD'de ise 13'e yükseldi.

Tayvanlı turistten ilginç 'Koronavirüs' önlemi
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Tayvanlı turistten ilginç 'Koronavirüs' önlemi
İstanbul'daki vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin çantasındaki led ekranda akan 'Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' yazısı görenleri güldürdü. O anların videosu internette binlerce kez paylaşıldı.

Kazakistan, Çin'den 217 vatandaşını daha tahliye etti

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Çin'den 217 Kazakistan vatandaşının daha tahliye edildiğini bildirdi.

Birtanov, Bakanlar Kurulunda yaptığı açıklamada, Pekin'den 217 Kazak vatandaşının çıkarıldığını belirterek "Onların hepsi sağlık kurumlarına kaldırıldı, aralarında koronavirüs vakası tespit edilmedi" dedi.

Kazakistan, şubat ayının başında koronavirüs salgının yayıldığı Vuhan kentinden 83 vatandaşını tahliye etmişti.

Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi Japonya’da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor.
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Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, daha önce 20 kişinin korona virüsünden enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu.
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41 hastadan 21’inin Japon vatandaşı olduğu belirtilirken, diğer hasta yolcuların ise uyruğu açıklanmadı. Böylece gemideki hasta sayısı 61’e yükselirken, Japonya’daki toplam vaka sayısı da 86 oldu.
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Salgın durdurulamıyor Hong Kong’da gemiden inen bir yolcunun korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda karantina altına alınan gemideki ilk taramada 10, daha sonraki testlerde ise 10 kişide daha Korona Virüsü’ne rastlanmıştı.
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Bunun üzerine karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61’e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
Title
Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
Title
Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
Title
Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 61'e yükseldi.

Tacikistan, Çin'deki 46 vatandaşını tahliye etti

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bulunan Tacik vatandaşlarının bölgeye gönderilen özel uçakla tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, 46 Tacik vatandaşını taşıyan uçağın Duşanbe yakınlarındaki Ayni askeri havaalanına indiği aktarıldı.

Salgın hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor: Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
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