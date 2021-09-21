Taliban bakan yardımcılarının listesini açıkladı: Kabinede hiçbir kadın yer almadı

Taliban* sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı. Sputnik'in haberine göre; açıklanan listede, hiçbir kadın bakan yardımcısı bulunmadığı görüldü. Örgüt daha önce de, Gani yönetiminden kalan 'Kadın Bakanlığı binasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığına' çevirmişti.

Öte yandan, Taliban, mevcut kabinesini geçici bir hükümet olarak belirledi ve değişimin hala mümkün olduğunu öne sürdü, ancak seçimlerin olup olmayacağını söylemedi. Eleştirilere yanıt olarak Mücahid, Hazaralar gibi etnik azınlıkların üyelerini içerdiğini ve kadınların daha sonra eklenebileceğini söyleyerek genişletilmiş Kabine kadrosunu savundu.

DÜNYA İşte Taliban kabinesi

TALİBAN'DAN KADINLARA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Bununla birlikte, 1990'ların sonlarında Afganistan'daki önceki yönetiminde Taliban kızları ve kadınları okullardan, iş hayatından ve kamusal yaşamdan men etmişti. Afganistan'da halk ve özellikle de kadınlar özgürlüklerinin elinden alınacağı, eğitim ve iş hayatına devam edemeyecekleri konusunda endişeleniyor.

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OYNAT 04:11 Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Afganistan'dan TVNET canlı yayına bağlandı. Taliban'ın Afganistan'da kurduğu hükümete dair son bilgileri izleyicilerle paylaştı.



Karagöz'ün aktardığı bilgilere göre yeni kabine şu şekilde:



Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund



1. Başbakan Yardımcısı: Molla Birader



2. Başbakan Yardımcısı: Molla Abdul Salam Hanafi



Savunma Bakanı: Muhammed Yakub Mücahid



İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani



Dışişleri Bakanı: Mevlevi Emir Han Muttaki



Ekonomi Bakanı: Hidayetullah Bedri



Eğitim Bakanı: Nurullah Munid



Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka



Adalet Bakanı: Abdullah Hakim



Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdul Haq Wasiq



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DÜNYA Taliban yönetiminin Başbakanı Hasan Ahund ilk kez konuştu