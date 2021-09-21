Dünya Taliban bakan yardımcılarının listesini açıkladı Kabinede hiçbir kadın yer almadı
ASYA

Taliban bakan yardımcılarının listesini açıkladı: Kabinede hiçbir kadın yer almadı

Afganistan’da Taliban, bakan yardımcılarının listesini açıkladı. Uluslararası tepkilere rağmen listede hiçbir kadının ismi yer almadı. Taliban, geçici hükümetteki bakanları bu ayın başında duyurmuştu.

Haber Merkezi Diğer
Taliban bakan yardımcılarının listesini açıkladı: Kabinede hiçbir kadın yer almadı
Arşiv

Taliban* sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı. Sputnik'in haberine göre; açıklanan listede, hiçbir kadın bakan yardımcısı bulunmadığı görüldü. Örgüt daha önce de, Gani yönetiminden kalan 'Kadın Bakanlığı binasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığına' çevirmişti.

Öte yandan, Taliban, mevcut kabinesini geçici bir hükümet olarak belirledi ve değişimin hala mümkün olduğunu öne sürdü, ancak seçimlerin olup olmayacağını söylemedi. Eleştirilere yanıt olarak Mücahid, Hazaralar gibi etnik azınlıkların üyelerini içerdiğini ve kadınların daha sonra eklenebileceğini söyleyerek genişletilmiş Kabine kadrosunu savundu.

İşte Taliban kabinesi
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İşte Taliban kabinesi

TALİBAN'DAN KADINLARA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Bununla birlikte, 1990'ların sonlarında Afganistan'daki önceki yönetiminde Taliban kızları ve kadınları okullardan, iş hayatından ve kamusal yaşamdan men etmişti. Afganistan'da halk ve özellikle de kadınlar özgürlüklerinin elinden alınacağı, eğitim ve iş hayatına devam edemeyecekleri konusunda endişeleniyor.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı
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Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Afganistan'dan TVNET canlı yayına bağlandı. Taliban'ın Afganistan'da kurduğu hükümete dair son bilgileri izleyicilerle paylaştı.

Karagöz'ün aktardığı bilgilere göre yeni kabine şu şekilde:

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

1. Başbakan Yardımcısı: Molla Birader

2. Başbakan Yardımcısı: Molla Abdul Salam Hanafi

Savunma Bakanı: Muhammed Yakub Mücahid

İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani

Dışişleri Bakanı: Mevlevi Emir Han Muttaki

Ekonomi Bakanı: Hidayetullah Bedri

Eğitim Bakanı: Nurullah Munid

Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka

Adalet Bakanı: Abdullah Hakim

Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdul Haq Wasiq


Taliban yönetiminin Başbakanı Hasan Ahund ilk kez konuştu
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Taliban yönetiminin Başbakanı Hasan Ahund ilk kez konuştu
  • Geçtiğimiz günlerde ise, Taliban hükümeti, Kabil’de şehir hükümetinde çalışan kadınlara evde kalmalarını söyledi. Yaptıkları işler erkekler tarafından yapılamayacak kadınlar hariç diğer kadın çalışanlara evden çıkmayın çağrısında bulunuldu.
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