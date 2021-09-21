Taliban bakan yardımcılarının listesini açıkladı: Kabinede hiçbir kadın yer almadı

Taliban* sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında bakan yardımcılarının isimlerini açıkladı. Sputnik'in haberine göre; açıklanan listede, hiçbir kadın bakan yardımcısı bulunmadığı görüldü. Örgüt daha önce de, Gani yönetiminden kalan 'Kadın Bakanlığı binasını 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığına' çevirmişti.
Öte yandan, Taliban, mevcut kabinesini geçici bir hükümet olarak belirledi ve değişimin hala mümkün olduğunu öne sürdü, ancak seçimlerin olup olmayacağını söylemedi. Eleştirilere yanıt olarak Mücahid, Hazaralar gibi etnik azınlıkların üyelerini içerdiğini ve kadınların daha sonra eklenebileceğini söyleyerek genişletilmiş Kabine kadrosunu savundu.
TALİBAN'DAN KADINLARA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI
Bununla birlikte, 1990'ların sonlarında Afganistan'daki önceki yönetiminde Taliban kızları ve kadınları okullardan, iş hayatından ve kamusal yaşamdan men etmişti. Afganistan'da halk ve özellikle de kadınlar özgürlüklerinin elinden alınacağı, eğitim ve iş hayatına devam edemeyecekleri konusunda endişeleniyor.
- Geçtiğimiz günlerde ise, Taliban hükümeti, Kabil’de şehir hükümetinde çalışan kadınlara evde kalmalarını söyledi. Yaptıkları işler erkekler tarafından yapılamayacak kadınlar hariç diğer kadın çalışanlara evden çıkmayın çağrısında bulunuldu.