Dünya Taliban yeni anayasa için kolları sıvadı Komisyon kuracaklar
ASYA

Taliban yeni anayasa için kolları sıvadı: Komisyon kuracaklar

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Taliban yeni anayasa için kolları sıvadı: Komisyon kuracaklar
(Arşiv)

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

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Çalışmalar gelecek yıl başlayacak

Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin ne zaman başlayacağına değinen Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.

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