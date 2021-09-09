Taliban yönetiminin Başbakanı Hasan Ahund ilk kez konuştu

15 Ağustos’ta başkent Kabil’i alarak Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, geçici hükümeti ve kritik noktalardaki yönetim kadrosunu açıklamış, adı "Afganistan İslam Emirliği" olarak değiştirilen ülkenin emiri yani Başbakanı, Molla Hibetullah Ahundzade ilan edilmişti.
TERK EDENLERE ÇAĞRI
Molla Ahund, görevine başlamasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Haber 7'nin haberine göre, Al Jazeera televizyonuna konuşan Ahund, "Eski yetkilileri ülkeye geri dönmeye çağırıyoruz. Güvenliklerini garanti ediyoruz" dedi.
İSTEĞİMİZ İYİ İLİŞKİLER
Taliban'ın af vaadini yineleyen Akhund "2001 işgalinden sonra ABD ve onun desteklediği yönetimle birlikte çalışan herkesi af edeceğiz. Dünya ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Afganistan'ın yeniden inşası gibi büyük bir görevle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.