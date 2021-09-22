Taliban'dan kız çocukları için eğitim kararı: En yakın okula gidebilecekler

ABD’nin 20 yılın ardından Afganistan’dan çekilmesinin sonra yönetimi ele alan Taliban, Afgan kızlarının eğitim süreci ile ilgili açıklamada bulundu. NTV'nin haberine göre; Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, "Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kız öğrenciler için, özellikle liseli kızların eğitimine bir an önce zemin hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor” derken, “Prosedürlerle ilgili çalışmalar devam ediyor, Allah'ın izniyle bu da gerçekleşecek” diye konuştu.

Mücahid, bunun için öncelikle "güvenli bir öğrenme ortamının" oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi. Afganistan’da geçtiğimiz günlerde ilkokul eğitimi, kız ve erkek öğrenciler arasında ayrılmış sınıflarda başlamıştı.

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'KADINLAR BELLİ POZİSYONLARA ATANACAK'

Taliban geçtiğimiz gün, bakan yardımcıları atamalarını duyurmuş, listede hiçbir kadına yer vermemişti. Konunun sorulduğu sözcü Mücahid, kadınların çalışabilmelerinin önündeki engeller konusunda ayrıntı vermeden "çalışmaların devam ettiğini" söyledi. Mücahid, “Kabineyi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz, inşallah kadınlar da gerekli bölümlerde belli pozisyonlara atanacak ve bir gün isimlerini buradan duyuracağız” dedi.

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