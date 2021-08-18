Dünya Talibanın ABD ordusuna ait biometrik tanımlama cihazlarını ele geçirdiği iddia edildi
ASYA

Taliban'ın ABD ordusuna ait biometrik tanımlama cihazlarını ele geçirdiği iddia edildi

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından ülkenin büyük bölümünü kontrol altına alan Taliban'ın Amerikan ordusuna ait biometrik tanımlama cihazlarını ele geçirdiği öne sürüldü. Retina taraması, parmak izi gibi kişiye ait karakteristik biyolojik bilgileri tanımlamayı sağlayan cihazların, koalisyon güçleri için çalışan Afganları ifşa edebileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Talibanın ABD ordusuna ait biometrik tanımlama cihazlarını ele geçirdiği iddia edildi
Arşiv

"The Intercept" internet sitesinin, ABD Birleşik Özel Operasyonlar Komutanlığı yetkilisi ile 3 eski askeri personele dayandırdığı haberine göre, bu cihazlardan bazıları, Taliban'ın geçen hafta ülke çapında yürüttüğü saldırılar sırasında örgütün eline geçti.

Retina taraması, parmak izi gibi kişiye ait karakteristik biyolojik bilgileri tanımlamayı sağlayan cihazların, koalisyon güçleri için çalışan Afganları ifşa edebileceğinden endişeleniliyor.

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"Elde Taşınan Kurumlar Arası Kimlik Tanıma Donanımı (HIIDE)" adı verilen cihazların, Afgan nüfusuna ait geniş bir veri tabanına erişimi bulunuyordu.

Her ne kadar teröristleri ve direnişçileri takip etmek için üretilse de ABD ordusu söz konusu cihazları, kendisi için çalışan sivil ve askerlerin yanı sıra sıradan sivilleri teşhis etmek için de kullanıyordu.

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Eski bir sözleşmeli askeri personel, konuya ilişkin "İntihar yeleklerine, silahlara el koymak ve istihbarat edinmek için her gün yerli halktan binlerce kişiye kimlik teşhisi yapıyorduk. HIIDE'ler koalisyon için çalışan kişileri tanımlamak için de kullanılıyordu." diye konuştu.

Eski Özel Kuvvetler yetkilisi de Taliban'ın biometrik verileri işlemek için ilave araçlara ihtiyaç duyacağını ancak bunu Pakistan gibi kendisini destekleyen ülkelerin gizli servislerinin yardımıyla yapabileceğine dair endişesini dile getirdi.

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Cihazları üreten ABD Savunma İstihbarat Ajansı, iddialarla ilgili sorular için Savunma Bakanlığını adres gösterirken, Savunma Bakanlığı açıklama yapmaktan kaçındı.

Bu yöntemle Afgan nüfusunun ne kadarının biometrik verilerinin kaydedildiği, bilgilerin ne kadarının Taliban'ın eline geçtiği henüz bilinmiyor.

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