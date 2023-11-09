Tanklar için enkazı da bombalıyor

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’nde tanklarına yol açmak için yıkılmış binaların enkazlarını dahi bombalıyor. Tankların bölgenin merkezine doğru gidebilmesi için bombardımanlar özellikle Gazze’deki Şucaiyye semtinde yoğunlaşmış durumda. Ayrıca bu amaçla Gazze’nin doğu kısımlarının da yoğun saldırılara maruz kaldığı ifade edildi. Ayrıca kamu binaları da İsrail bombalarına hedef olmayı sürdürüyor. Son olarak İsrail gemileri, evlerimi kaybetmiş insanların sığındığı bir okulu bombaladı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İşgalci İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) kayıpları da artmaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri bünyesinde görev alan elit birlik Shaldag’da görev yapan Çavuş Jonathan Chazor’un Gazze’deki çatışmalarda hayatını kaybettiğini duyuruldu. Bu açıklama ile İsrail’in savaşın başından beri verdiği askeri kayıplar 350’ye yükseldi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail’in, ABD’den 200 adet “Sustalı 600” tipi İHA talep ettiği belirtildi. Söz konusu İHA’ların gelişmiş bir kameraya sahip olduğu, bir miktar patlayıcı madde taşıyabildiği ve yakındaki İHA’lardan bilgi alma özelliğine sahip olduğu kaydedilen haberde, bu İHA’ların menzilinin 40 kilometre olduğu ve 40 dakika havada kalabildiği aktarıldı. Haber, işgalci gücün Gazze ve diğer işgal altındaki bölgelerde suikastlara hazırlandığı yorumuna neden oldu. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusuna ait 8 aracı imha ettiklerini duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde İsrail’in 3 tankı, bir zırhlı araç ve bir personel nakliye aracının “Yasin-105” anti-tank roketleriyle vurulduğu belirtildi. Gazze kentinin güneybatısında da “Yasin-105” anti-tank roketleri kullanılarak İsrail ordusunun 2 tankının imha edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Beyt Lahya’nın kuzeyinde bir İsrail tankının vurularak kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.