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Dünya

Tanzanya 3.5 milyar dolarlık boru hattı projesini onayladı

Tanzanya hükümeti, insan hakları ve çevreyle ilgili endişeleri artıran tartışmalı bir mega projenin parçası olan 3,5 milyar dolarlık ham petrol boru hattının inşasına onay verdi. Proje, bölgede çevreci gruplar ve insan hakları savunucuları tarafından yoğun muhalefete maruz kaldı.

15:26 . 22/02/2023 Çarşamba
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Uganda-Tanzanya petrol boru hattı

Uganda-Tanzanya petrol boru hattı

1.443 kilometrelik (900 millik) boru hattı, ham petrolü Uganda'nın kuzeybatısındaki Albert Gölü'nde geliştirilmekte olan geniş petrol sahalarından Hint Okyanusu'ndaki limana taşıyacak.


Africanews'in haberine göre boru hattı için her iki ülkenin de onayı gerekiyordu ve geçen ay Uganda, proje operatörü Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı'na (EACOP) bir lisans verdi.


10 milyar dolarlık petrol sahaları ve boru hattı projesi, bölgenin kırılgan ekosistemini ve on binlerce insanın geçim kaynaklarını tehdit ettiğini söyleyen insan hakları savunucuları ve çevreci grupların güçlü muhalefetiyle karşılaştı.


#Tanzanya
#ham petrol
#boru hattı
#onaylama
1 saat önce
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Tanzanya 3.5 milyar dolarlık boru hattı projesini onayladı
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