Tarihe Kudüs’ü satan olarak geçmeyeceğim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in talebi doğrultusunda ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını görüşmek üzere dün biraraya gelen Arap Birliği olağanüstü toplantısında açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD’nin artık Filistin için dost bir ülke olmadığını söyledi. Abbas, Mısır’ın başkenti Kahire’deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, “Trump’ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs’ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim” ifadesini kullandı.

ABD BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEDİM

“İsrail’i 1988’den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütü’nü Filistin’in meşru temsilcisi olarak kabul etti” diyen Abbas, “ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump’la görüşmeyi de reddettim” şeklinde konuştu.

BİN KERE HAYIR DİYORUZ

Daha önce anlaşma planına ‘bin kez hayır’ dediğini söyleyen Abbas, Filistinlilerin, İsrail işgalini sona erdirmeye ve Doğu Kudüs’te bir devlet kurmaya kararlı olduklarını ifade etti. Abbas daha önce Ramallah’ta düzenlediği basın toplantısında, Washington yönetiminin planı için “Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan’ın (Trump’ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. ‘Yüzyılın Anlaşması’na bin kere hayır diyoruz” demişti.

İLİŞKİLERİ DONDURDU

Abbas, Trump’ın açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ planından sonra İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldı. Abbas ayrıca ABD ile de güvenlik dahil tüm ilişkileri dondurduğunu açıkladı.

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Dikkate alınmayacak

Fotoğraf: Arşiv

Mısır başkenti Kahire’de toplanan Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ planını reddettiklerini duyurdu. Toplantıda, ‘anlaşmanın dikkate alınmayacağı’ ifade edildi. Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ planını reddettiğini bildirdi. Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşen Arap Birliği olağanüstü toplantısında Arap Birliği, Trump’ın sözde barış planının tamamen reddettiğini ve dikkate alınmayacağını duyurdu.