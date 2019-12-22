Tarihi çarşı zamana direniyor

GEÇMİŞE YOLCULUK
lSudan’daki iki asırlık Umdurman Çarşısı, tarihi dokusu, deri, ahşap, çanak, altın ve gümüşten çeşitli el işi ürünleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. Başkent Hartum’un batısındaki ülkenin en büyük tarihi çarşısı Umdurman, dar ve tütsü kokulu sokaklarıyla adeta geçmişe kısa bir yolculuğa çıkarıyor. Sudan’ın milli başkenti kabul edilen Umdurman’daki çarşı, geçmişteki çok kültürlülüğüyle de öne çıkıyor.
ADRES TARİFİ ESNAFTAN
lBir zamanlar Hintler ve Yukarı Mısır’dan (Said bölgesi) Kıpti Hristiyanların dokuma ve döşeme işiyle uğraştığı çarşıda 1970’li yıllarda bölgeden ayrılan Yahudi esnaftan dolayı “Yahudi Çarşısı” olarak adlandırılan bir bölüm bulunuyor. Yemenlilerle özdeşleşen bakkalcılık mesleği yok olma tehdidi altında olsa da ayakta kalabilen birkaç esnaf, özellikle yabancı turistlere adres tarifinde kolaylık sağlıyor.
Deri ihraç ediyor
- Çarşıda antikaların yanısıra el yapımı altın ve gümüş takılar, timsah, yılan, koyun derisinden ayakkabı, çanta ve çeşitli hediyelikler, ahşap oymalar, tütsüler ve baharatlar gibi onlarca ürün satılıyor. Çarşı içindeki tabakhanelerde işlenen derilerin bir kısmı ihraç edilirken, bir kısmıyla da hediyelik eşya ve aksesuar üretiliyor.