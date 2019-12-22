Tarihi çarşı zamana direniyor

GEÇMİŞE YOLCULUK

lSudan’daki iki asırlık Umdurman Çarşısı, tarihi dokusu, deri, ahşap, çanak, altın ve gümüşten çeşitli el işi ürünleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. Başkent Hartum’un batısındaki ülkenin en büyük tarihi çarşısı Umdurman, dar ve tütsü kokulu sokaklarıyla adeta geçmişe kısa bir yolculuğa çıkarıyor. Sudan’ın milli başkenti kabul edilen Umdurman’daki çarşı, geçmişteki çok kültürlülüğüyle de öne çıkıyor.

Ülke tarihi ve kültürüne ait el yapımı çok sayıda ürünün bulunduğu çarşıya turistler özellikle hediyelik eşya satın almak için geliyor.

ADRES TARİFİ ESNAFTAN

lBir zamanlar Hintler ve Yukarı Mısır’dan (Said bölgesi) Kıpti Hristiyanların dokuma ve döşeme işiyle uğraştığı çarşıda 1970’li yıllarda bölgeden ayrılan Yahudi esnaftan dolayı “Yahudi Çarşısı” olarak adlandırılan bir bölüm bulunuyor. Yemenlilerle özdeşleşen bakkalcılık mesleği yok olma tehdidi altında olsa da ayakta kalabilen birkaç esnaf, özellikle yabancı turistlere adres tarifinde kolaylık sağlıyor.

Deri ihraç ediyor

Çarşıda antikaların yanısıra el yapımı altın ve gümüş takılar, timsah, yılan, koyun derisinden ayakkabı, çanta ve çeşitli hediyelikler, ahşap oymalar, tütsüler ve baharatlar gibi onlarca ürün satılıyor. Çarşı içindeki tabakhanelerde işlenen derilerin bir kısmı ihraç edilirken, bir kısmıyla da hediyelik eşya ve aksesuar üretiliyor.