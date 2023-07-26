Tartışmalı yargı reformu ülkeyi kaynayan kazana çevirdi: İsrail'de 830 asker protesto için görevi bıraktı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere hitaben dün paylaşılan açık mektubunda, "Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız." ifadelerini kullanmıştı.