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Tatilini yarıda kesen Joe Biden savaş toplantısında

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip etti. Biden, görüşmeden bir fotoğraf karesini paylaşıp İsrail'e desteğini yineledi.

Hüseyin Berk
02:38 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 02:44 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını Durum Odası'nda takip etti.
Biden, İran'ın İsrail'e saldırısını Durum Odası'nda takip etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Tatilini yarıda kesen Biden'dan 'güvenlik toplantısı' paylaşımı

Hafta sonu tatilini yarıda kesen ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip etti.

"İsrail'in güvenliğine bağlılığımız tam"

Biden, görüşmeden bir fotoğraf karesini paylaşıp İsrail'e desteğini yineledi.

ABD Başkanı X'ten yaptığı paylaşımda,
"İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarıyla ilgili güncel bilgi almak için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız katıdır
." dedi.

Odada kimler var?

Durum Odası'nda (Situation Room) Biden'ın yanı sıra, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimler yer aldı.



#Joe Biden
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#İsrail
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