Tatilini yarıda kesen Joe Biden savaş toplantısında

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Tatilini yarıda kesen Biden'dan 'güvenlik toplantısı' paylaşımı
Hafta sonu tatilini yarıda kesen ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e hava saldırısıyla ilgili gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan takip etti.
"İsrail'in güvenliğine bağlılığımız tam"
Biden, görüşmeden bir fotoğraf karesini paylaşıp İsrail'e desteğini yineledi.
Odada kimler var?
Durum Odası'nda (Situation Room) Biden'ın yanı sıra, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimler yer aldı.