Tatilini yarıda kesen Joe Biden savaş toplantısında

İran'ın İsrail'e hava saldırısı düzenlemesinin ardından İngiltere, Hollanda ve Fransa'dan ardı ardına İsrail'e destek, İran'a sert kınama açıklamaları geldi. İlk açıklamayı yapan İngiltere Başbakanı Sunak, İngiltere'nin, İsrail'i korumaya devam edeceklerini söyledi. Sunak, "Gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor" ifadelerini kullanırken, Hollanda geçici hükümet Başbakanı Mark Rutte, durumun endişe verici olduğunu belirtti.