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Tayland'da şarbon kaynaklı ilk ölüm bildirildi

Tayland'da şarbon kaynaklı ilk ölüm bildirildi

17:442/05/2025, Cuma
DHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Tayland’da uzun süredir görülmeyen şarbon hastalığı, yeniden gündeme geldi. Ülkede şarbon nedeniyle ilk ölüm vakası kayıtlara geçti.

Taylan'da 30 yıl sonra ilk şarbon kaynaklı ölüm bildirildi.

Tayland'da şarbon kaynaklı son 30 yılın en yüksek ölüm vakası kaydedildi. Tayland İl Sağlık Ofisi Şefi Dr. Narong Chankaeo yaptığı açıklamada, Mukdahan eyaletinde 53 yaşındaki bir kişinin şarbona yakalanarak hayatını kaybettiğini aktardı. Aynı bölgede ikinci bir vaka doğrulanırken yetkililer, ölümcül bakteriye maruz kalma olasılığı nedeniyle halk sağlığı uyarısında bulundu.










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