Donetsk bölgesindeki sivillerin tahliyesine devam ediliyor

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Pokrovsk şehrinde artan çatışmalar nedeniyle sivillere yönelik tahliye operasyonu düzenlendi. Donetsk Polis Teşkilatı tarafından organize edilen tahliyede, öncelikli olarak yaşlılar, çocuklar ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler güvenli bölgelere taşındı.
Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, cephe hattına yakın bölgelerde sivil yaşam her geçen gün daha da zorlaşıyor.
Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk bölgesine bağlı Pokrovsk kentinde, artan çatışmalar nedeniyle siviller için tahliye süreci başlatıldı.
Donetsk Polis Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürütülen tahliye operasyonunda öncelik, yaşlılar, çocuklar ve hareket kısıtlı bireylere verildi. Güvenlik güçleri, sivilleri savaşın etkilerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcarken, tahliyeler sırasında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu.