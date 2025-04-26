Trump duyurdu: Rusya ve Ukrayna ateşkes anlaşması çok yakın

"Az önce Roma'ya indim. Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler açısından iyi bir gün. Anlaşmaya çok yakınlar ve iki taraf şimdi bunu bitirmek için çok üst düzeylerde bir araya gelmeli. Önemli noktaların çoğu üzerinde mutabakat sağlandı. Kan dökülmesini hemen durdurun. Bu acımasız ve anlamsız savaşın sona ermesini kolaylaştırmak için gereken her yerde olacağız"