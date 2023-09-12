Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 22 askeri hava aracı ve 20 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, açıklamada, "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, 10 "J-10" tipi savaş uçağı ile "Y-8 EW" ve "KJ-500" tipi erken uyarı uçaklarının ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD ve Kanada donanmalarına ait 2 savaş gemisinin 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından geldi.

Çin ordusu, geçişin "kamuoyuna gösteriş" olduğunu savunmuş, gemilerin takip edildiğini, yasalara ve uluslararası kurallara uygun tepkinin verildiğini bildirmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.