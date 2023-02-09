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Dünya

Tayvan Cumhurbaşkanı ve yardımcısı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde can kayıpları artarken, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve yardımcısı William Lai'nin birer aylık maaşlarının Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacağı bildirildi.

10:07 . 9/02/2023 Perşembe
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Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde can kayıpları artıyor.

Depremlerin 4'üncü gününde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da sürüyor. Deprem sonrası yardım için Türkiye'ye ekip gönderen Tayvan'dan şimdi de maddi destek geldi.

Cumhurbaşkanı ve yardımcısı maaşını gönderecek

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve yardımcısı William Lai'nin birer aylık maaşlarının Türkiye'deki depremzedelere yardım için bağışlanacağı bildirildi. Tayvan'da başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tsai ve yardımcısı Lai'nin "Türkiye'nin deprem bölgesini en kısa sürede yeniden inşa etmesine yardımcı olmak için üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" belirtildi.

Maaşı 13 bin 300 dolar

Geçen yıl Tsai ve Lai, savaştan zarar gören Ukrayna'ya yönelik insani yardım faaliyetlerine destek için yine bir aylık maaşlarını bağışlamışlardı. Cumhurbaşkanı Tsai'nin aylık maaşı yaklaşık 13 bin 300 dolar civarında.

Yardımları sürecek

Tayvan, Türkiye'de meydana gelen deprem için 2 milyon dolar yardım ayırmış ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki kurtarma ekibi göndermişti. Açıklamada iki aylık maaşın Tayvan tarafından Türkiye'ye gönderilen yardımlara ek yapılacağı belirtildi.




#tayvan
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#hatay
18 dakika önce
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Tayvan Cumhurbaşkanı ve yardımcısı maaşını Türkiye’ye bağışlayacak
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