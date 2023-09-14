Tayvan'da gerilim yüksek: Çin'e ait 68 askeri hava aracı ve 10 gemi tespit edildi

ABD Başkanı Joe Biden dünyanın ‘ demokrasiler’ ve ‘otokrasiler ’ arasında bir mücadeleye sahne olduğunu defalarca söylemişti. Bu ayrıştırıcı niteleme ‘ tekno-demokrasiler’ ve ‘tekno otokrasiler ’ olarak da ifade ediliyor. Biden Yönetimi, ABD ve Çin arasındaki “ büyük güç rekabeti ”ni bu söylemle perdeliyor. Eyleme geçildiğindeyse bu perde anlamını yitiriyor. ABD Çin’e karşı bir ‘küresel koalisyon’ kurmaya çalışıyor. Ne ki Biden’ın “ Amerikan Ligi ”nde görmek iste diği birçok ülke, diline doladığı