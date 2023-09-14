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Dünya

Tayvan'da gerilim yüksek: Çin'e ait 68 askeri hava aracı ve 10 gemi tespit edildi

Asya-Pasifik’teki Tayvan-Çin gerilimi yeniden yükseldi. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün akşamdan sabah saatlerine kadar Tayvan Adası çevresinde Çin'e ait 68 askeri hava aracı ve 10 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi.

Pınar Görgü
09:45 . 14/09/2023 Perşembe
AA
68 askeri hava aracı ve 10 gemi Ada çevresinde görüldü.

68 askeri hava aracı ve 10 gemi Ada çevresinde görüldü.

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 68 hava aracından 40'ının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği, Tayvan'ın
"Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)"
ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 4 "SU-30", 12 "J-10" tipi savaş uçağının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, 16 "J-16" tipi savaş uçağı, 2 "KJ-500" tipi erken uyarı uçağı, 2 "Y-9" tipi askeri nakliye uçağı, 3 "Y-20" tipi yakıt ikmal uçağı ile "BZK-005" tipi silahsız dronun ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.


Çok sayıda savaş aracı belirlendi

Öte yandan, Batı Pasifik'te Tayvan'ın yakınında seyreden Şandong uçak gemisinin yanı sıra 10 Çin savaş gemisinin de Ada çevresinde görüldüğü bilgisini paylaşan bakanlık,
"Tayvan silahlı kuvvetlerinin, savaş uçakları, gemiler, tespit-takip vasıtaları ve karaya konuşlu füze sistemleriyle durumu izlediğini"
aktardı.

İki savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçmişti

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in nisan ayında Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikattan bu yana bir gün içinde en fazla sayıda askeri hava aracının tespit edildiği askeri hareketlilik oldu.

Çin'in bölgedeki faaliyeti, ABD ve Kanada donanmalarına ait 2 savaş gemisinin geçen hafta Tayvan Boğazı'ndan geçmesinin ardından geldi.


ABD donanmasına ait "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan Ralph Johnson muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait "Halifax" sınıfı Ottowa kruvaziyeri, 9 Eylül'de Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yapmıştı.


Çin ordusu, geçişin "gösteriş amaçlı" olduğunu savunmuş, gemilerin takip edildiğini, yasalara ve uluslararası kurallara uygun tepkinin verildiğini bildirmişti.


Geçişin adından 11 Eylül'de Çin'in Şandong uçak gemisi, Tayvan'ın güney ucundaki Eluanbi Burnu'na 60 deniz mili (yaklaşık 111 kilometre) kadar yaklaşmıştı.


Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.


Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.





#ABD
#Çin
#Tayvan
#uçak
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