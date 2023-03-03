|
Reklam
Reklam
Dünya

Tayvan’da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi

Tayvan'ın güneyinde bulunan Chiayi şehrindeki bir çiftlikte kuş gribi (H5N1) görülmesinin ardından 36 bin 766 tavuk itlaf edildi.

10:17 . 3/03/2023 Cuma
IHA
Tayvan'da kuş gribi alarmı

Tayvan'da kuş gribi alarmı

Tayvan’da Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol ve Karantina Bürosu (BAPHIQ)’dan yapılan açıklamaya göre Chiayi şehrine bağlı Liaojiao kasabasında bulunan bir tavukçiftliğinde kuş gribi salgını baş gösterdi. Hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla 36 bin 766 tavuk itlaf edildi. Bu yıl Tayvan genelinde 26 çiftlikte kuş gribi görüldüğü aktarıldı. Hastalığı ilgili bildirmeyen çiftliklere 1 milyon Tayvan doları (yaklaşık 618 bin TL) para cezası uygulanacağı vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 24 Şubat’ta yayınladığı bir raporuna göre Ocak 2003-Ocak 2023 arasında 21 ülkeden insanlar arasında toplam 868 kuş gribi (H5N1) vakası bildirildi.


#Tayvan
#kuş gribi
#tavuk
#itlaf
20 minutes ago
default-profile-img
Tayvan’da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki açıklaması: Kentsel dönüşüm uygulamalarına hep birlikte son vermemiz gerekiyor
Bakan Özer: Depremde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere burs
Avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki davalarından vazgeçti
İYİ Parti'de yarın yapılması planlanan GİK toplantısı bugün gerçekleşecek: Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.