Dünya TBMM Başkanı Mustafa Şentop Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi, heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmede Fırat'ın doğusundaki gelişmelere ilişkin konuşan Şentop, "Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya Federasyon Konsey Başkanı Matviyenko ise "Rusya, Türkiye'nin haklılığına inanıyor ve arkasında duruyor. Kimse Türkiye'yi terörü desteklemekle suçlayamaz" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad’da süren PAB toplantıları kapsamında Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi, heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Federasyon Konsey Başkanı Matviyenko, Rusya ve Türkiye’nin ikili ve uluslararası düzeyde yoğun bir işbirliği sergilediğini vurguladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki gelişmeler ele alındı.
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise PAB Genel Kurulu’nda dün Fransa’nın Türkiye’yi ve Barış Pınarı Harekatı’nı hedef alan önergesine karşı Türkiye’nin karşı önergesine Rusya’nın destek vermesi nedeniyle memnuniyetini iletti.

Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de atıf yaptığı Adana Anlaşmasını ve Suriye ile Fransa’nın sorumluluklarını dile getirdi.

"Harekat amacına uygun ilerliyor"

Şentop, “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve bunun için çaba harcıyor. Esasen bu operasyon Türkiye’ye yönelik terör tehdidini hedef almakla beraber; bölge barışı ve huzuru için de önemli. Bölgede devam eden harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor ve kısa zamanda da bu amaçlara uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum” dedi.

"Sınırın yanıbaşında olan da, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan da Türkiye’dir"

  • Matviyenko, Türkiye’nin politikalarına destek verdiklerini belirterek “Kimse Türkiye terörle mücadele etmiyor diyemez. Sınırın yanıbaşında olan da, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan da Türkiye’dir. Binlerce km öteden gelenler bu bölgenin dinamiklerini bilemez. Biz Fransa’nın önergesine karşı da Türkiye’nin duruşunu hakkı gördüğümüz için Türkiye’nin arkasında durduk” diye konuştu.

Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko.

TBMM Başkanı Şentop görüşmede Matviyenkoyu gelecek yıl yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ederek pazı alanlarda ortak kutlama etkinlikleri düzenleyebileceklerini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor
GÜNDEM
ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Altun AFP'ye Barış Pınarı ile ilgili açıklamalarda bulundu: Dünya çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz
DÜNYA
İletişim Başkanı Altun AFP'ye Barış Pınarı ile ilgili açıklamalarda bulundu: Dünya çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz
Münbiç gelin bizi kurtarın diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​ABD Başkan Yardımcısı Pence perşembe günü Erdoğan ile görüşecek.
611e yükseldi

611'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Şehitler uğurlandı

Şehitler uğurlandı

​Barış Pınarı şehitlerinin naaşları memleketlerine gönderildi.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
PKK yine<br>sivilleri vurdu

PKK yine
sivilleri vurdu

Düzenlenen saldırılarda 6 kişi şehit oldu 15 sivil yaralandı.
Rejim kılığına girdiler

Rejim kılığına girdiler

​Münbiç cephesinde kara propaganda savaşı yaşanıyor.
Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre daha ağır yaptırımlar istemiş

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partililer yaptırımları yeterli bulmadı.
'Üzerine dikkatle eğiliyoruz'

'Üzerine dikkatle eğiliyoruz'

​Deprem uzmanları İstanbul'da bir araya geldi.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

HDP'li vekilden polise tehdit

HDP'li vekilden polise tehdit

​'Çok kötü sonuçlar oluşur, farklı eylemler olabilir'.
İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

İBB'den deprem kılıflı araç ihalesi

​Adrese teslim 1 milyon TL'lik alımla araç kiralandı, 140 araç daha yolda.
Dünyaya duyurdular

Dünyaya duyurdular

Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek.
ABD Münbiç'ten çekildi

ABD Münbiç'ten çekildi

​DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, açıklamalarda bulundu.
Çifte standart

Çifte standart

Türkiye'ye karşı ambargo yarışına giren AB ülkeleri Ortadoğu'da kanlı operasyonlara silah yığıyor.
Skandal karar:<br>Soruşturma başlattılar

Skandal karar:
Soruşturma başlattılar

​Millilerin 'asker selamı'nı hazmedemediler.
Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü: Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabık kalındı
Dünya

Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü: Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Münbiç’teki aşiretler 'gelin bizi kurtarın' diyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Münbiç’teki aşiretler 'gelin bizi kurtarın' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ziyareti dönüşünde Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda gazetecilere bulundu. Operasyon sonucunda PKK/YPG’nin hızla mevzi kaybettiğini açıklayan Erdoğan, ABD’nin olası yaptırımları hakkında ise “Harekatı durdurun’ diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok” açıklamasında bulundu. Münbiç'e rejim güçlerinin girmesinin olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Erdoğan, “Sonunda kendi topraklarıdır. Ama burada terör örgütlerinin kalmaması önemli. Oradaki aşiretler 'gelin bizi kurtarın' diyor” dedi.
Pentagon'dan yaptırım açıklaması: Bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir
Dünya

Pentagon'dan yaptırım açıklaması: Bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir

ABD Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu. Pentagon yetkilisi, "Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır. Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir" diye konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.