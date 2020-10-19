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Dünya TBMM Başkanı Şentop resmi temas için gittiği Azerbaycanda, İlham Aliyev ile bir araya geldi
ASYA

TBMM Başkanı Şentop resmi temas için gittiği Azerbaycan'da, İlham Aliyev ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev görüşmede, Azerbaycan'ın içinde bulunduğu bu haklı mücadele döneminde ziyaretine gelen Şentop, parlamento ve Türk milletinin verdiği destek ile "tek millet, iki devlet" anlayışını daha üst noktalara taşıyacaklarını dile getirdi.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Şentop ile İlham Aliyev görüştüler.
Mustafa Şentop ile İlham Aliyev görüştüler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede açıklamalarda bulunan Aliyev, "Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum" dedi.

AA


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ve Türk milletine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Şentop ise, "Türkiye Azerbaycan'ın haklı davasında yanında. Azerbaycan ne zaman destek isterse yanında olmaya ve yardımda bulunmaya hazırdır" dedi.

Meclis Başkanı Şentop "Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinin birçok sebebi vardır. Evvelâ Azerbaycan bizim dostumuz ve kardeşimizdir ama ikinci olarak, Azerbaycan hakkı bir davayı savunmaktadır; işgal altındaki vatan topraklarını savunmaktadır.

DHA

Bu haklı davayı herkesin desteklemesi lazım. Bir başka önemli sebep ise şudur; Ermenistan artık sadece Azerbaycan için değil, bütün bölgemiz için bir tehdittir. Sivilleri hedef alarak saldıran, kadınları çocukları katleden, böylece savaş suçu işleyen hukuk tanımaz bir organizasyondur Ermenistan. Bu bakımdan, Azerbaycan bölgenin istikrarını da savunan bir devlettir. Bu sebeple de yanındayız" dedi.

'TEK MİLLET İKİ DEVLET'


  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmede, TBMM Başkanı Şentop ve parlamento heyetinin böyle olağanüstü bir dönemde Azerbaycan'ı ziyaretinin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, tarih boyunca sürdürülen iyi ilişkileri, 'tek millet iki devlet anlayışı' ile daha üst noktalara taşımaya devam edeceklerini belirtti.


ALİYEV'DEN TÜRK MİLLETİNE 'TEŞEKKÜR'


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Ermeni saldırıları başladığı andan itibaren Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanı olarak sizin, Türkiye Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamaları, bütün dünyaya net bir mesaj oldu. Sizin aracılığınızla Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.

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