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Dünya

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi: İsveç'in, NATO üyeliği konusunda imzalanan üçlü muhtıradaki yükümlülüklerini hatırlatarak İsveç'te değişecek yasaların uygulamaya koyulmasını görmek istediklerini söyledi.

14:12 . 3/03/2023 Cuma
AA
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda imzalanan üçlü muhtıradaki yükümlülüklerini hatırlatarak İsveç'te değişecek yasaların uygulamaya koyulmasını görmek istediklerini söyledi.


TBMM Dışişleri Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu üyeleri ile İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası toplantısına katılan Kılıç, açıklamalarda bulundu.


Kılıç, NATO üyeliği için Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra'nın şartlarının yerine getirilmesi konusunda Türkiye'nin beklentilerini yenileyerek
"Bu muhtırada Türkiye olarak İsveç ve Finlandiya'dan beklentilerimiz net bir şekilde yazılmıştır ama biz zadece söz değil, meclisten kanun geçmesini değil, geçen kanunun resmi makamlar tarafından uygulanmaya koyulmasını görmek istiyoruz."
dedi.

Daha önce de bu uyarılarını İsveçli yetkililere ilettiklerinin altını çizen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

  • "İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve beraberindeki heyetle 22 Aralık 2022'de meclisimizde Dışişleri Komisyonu olarak iki saat süren bir toplantı yaptık. Muhalefet ve iktidar olarak Billström ile yaptığımız toplantıdan sonra umutlandık. Bizim tehdit algılarımızı, güvenlik kaygılarımızı algıladıklarını düşündük. Fakat daha sonra maalesef, anlam vermediğimiz ve kabul etmediğimiz şekilde bizi derinden yaralayan, tüm dünyadaki Müslümanları inciten Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verildi. İsveç'in devlet gücü ve otoritesinin gözetimi, kontrolü ve güvencesi altında bu eylem gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Meclis Başkanımız (Mustafa Şentop) ve bizler muhataplarımıza, bu eylemin bizim açımızdan ne anlama geldiğini çok net bir şekilde anlattık. Zannedersem o iletişim ve anlatmalarımızdan sonra İsveç'te bazı şeylerin harekete geçtiği söylenebilir. İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerekir."

Kılıç, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın üçüncü toplantısının 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsveç'in tutumu da değerlendiren Kılıç,
"Deprem felaketiyle ilgili olarak bize, elini uzatan, bizimle güzellikle iletişim içinde olan, zor zamanlarımızda bize destek olanların da hakkını temsil ederiz. Bu anlamda hem İsveç hükümetini hem de İsveç vatandaşlarını ülkemize ve milletimize deprem nedeniyle göstermiş oldukları destek içinde teşekkür ederim."
diye konuştu.

İsveç'te terörle mücadele anayasası

İsveç'te terörle mücadele konusunda 9 Mart'ta parlamentoya yeni bir ceza yasası tasarısı sunulacak.


Yeni yasaya göre, "terörist" olarak tanımlanan örgütler için malzeme taşımak, miting ya da toplantı düzenlemek, yemek pişirmek ya da ulaşım araçlarını sürmek gibi eylemler suç sayılacak.


Yeni yasayla yetkililere, terör örgütlerini finanse ederek ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler verilmesi öngörülüyor.


Yeni ceza yasasının 1 Haziran'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.



#NATO
#Finlandiya
#İsveç
18 dakika önce
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerek
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