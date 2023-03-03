TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerek

"İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve beraberindeki heyetle 22 Aralık 2022'de meclisimizde Dışişleri Komisyonu olarak iki saat süren bir toplantı yaptık. Muhalefet ve iktidar olarak Billström ile yaptığımız toplantıdan sonra umutlandık. Bizim tehdit algılarımızı, güvenlik kaygılarımızı algıladıklarını düşündük. Fakat daha sonra maalesef, anlam vermediğimiz ve kabul etmediğimiz şekilde bizi derinden yaralayan, tüm dünyadaki Müslümanları inciten Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verildi. İsveç'in devlet gücü ve otoritesinin gözetimi, kontrolü ve güvencesi altında bu eylem gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Meclis Başkanımız (Mustafa Şentop) ve bizler muhataplarımıza, bu eylemin bizim açımızdan ne anlama geldiğini çok net bir şekilde anlattık. Zannedersem o iletişim ve anlatmalarımızdan sonra İsveç'te bazı şeylerin harekete geçtiği söylenebilir. İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerekir."