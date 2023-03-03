TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda imzalanan üçlü muhtıradaki yükümlülüklerini hatırlatarak İsveç'te değişecek yasaların uygulamaya koyulmasını görmek istediklerini söyledi.
TBMM Dışişleri Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu üyeleri ile İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası toplantısına katılan Kılıç, açıklamalarda bulundu.
Daha önce de bu uyarılarını İsveçli yetkililere ilettiklerinin altını çizen Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
- "İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve beraberindeki heyetle 22 Aralık 2022'de meclisimizde Dışişleri Komisyonu olarak iki saat süren bir toplantı yaptık. Muhalefet ve iktidar olarak Billström ile yaptığımız toplantıdan sonra umutlandık. Bizim tehdit algılarımızı, güvenlik kaygılarımızı algıladıklarını düşündük. Fakat daha sonra maalesef, anlam vermediğimiz ve kabul etmediğimiz şekilde bizi derinden yaralayan, tüm dünyadaki Müslümanları inciten Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verildi. İsveç'in devlet gücü ve otoritesinin gözetimi, kontrolü ve güvencesi altında bu eylem gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Meclis Başkanımız (Mustafa Şentop) ve bizler muhataplarımıza, bu eylemin bizim açımızdan ne anlama geldiğini çok net bir şekilde anlattık. Zannedersem o iletişim ve anlatmalarımızdan sonra İsveç'te bazı şeylerin harekete geçtiği söylenebilir. İsveç'teki değişen ve değişecek yasaların uygulamasını görmemiz gerekir."
Kılıç, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın üçüncü toplantısının 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenleneceğini sözlerine ekledi.
İsveç'te terörle mücadele anayasası
İsveç'te terörle mücadele konusunda 9 Mart'ta parlamentoya yeni bir ceza yasası tasarısı sunulacak.
Yeni yasaya göre, "terörist" olarak tanımlanan örgütler için malzeme taşımak, miting ya da toplantı düzenlemek, yemek pişirmek ya da ulaşım araçlarını sürmek gibi eylemler suç sayılacak.
Yeni yasayla yetkililere, terör örgütlerini finanse ederek ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler verilmesi öngörülüyor.
Yeni ceza yasasının 1 Haziran'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.