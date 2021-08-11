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Teknoloji devi Google'dan yeni tepki çekecek uygulama: Evden çalışana az maaş

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evden çalışma modelini uygulayan Google, yeniden ofis düzenine geri dönüyor. ancak bazı çalışalar bu duruma olumlu bakmıyor. Şirket yetkilileri, çalışanları ofise döndürmek için yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Buna göre şirket, kalıcı olarak evden çalışmayı tercih eden çalışanlarının maaşlarında ulaşım ücreti üzerinden kesinti uygulayabilir.

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Teknoloji devi Googledan yeni tepki çekecek uygulama: Evden çalışana az maaş
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ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Covid-19 pandemisi nedeniyle çalıştıkları ofislere geri dönmek yerine kalıcı olarak evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmayı planlıyor. Bu plandan en çok evi ve işyeri arasındaki mesafe uzak olanların etkilenmesi bekleniyor. Ofise geri dönmek yerine evden çalışmayı tercih eden elemanlarının maaşlarında kesinti yapmak, Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devlerinin bir süredir üzerinde düşündüğü bir konu.

NTV'nin haberine göre; Sosyal medya devleri Facebook ve Twitter da pandemi nedeniyle hayat pahalılığının daha az olduğu bölgelere taşınan ve uzaktan çalışan elemanlarının maaşlarında kesinti yapmıştı. Reddit ve Zillow'un da aralarında bulunduğu daha küçük bazı firmalar ise elemanlarının nerede yaşadıklarına bakılmaksızın maaş ödemesi yapmayı tercih ediyor.

Çalışanların adresine göre değişecek

  • Google'ın bir sözcüsü ise ücretlerin her zaman çalışanların adreslerine göre belirlendiğini, endüstri koşullarının üstünde ödeme yaptıklarını ve ödemelerin şehirden şehre, eyaletten eyalete değiştiğini söyledi.

Reuters'a göre California eyaletinde hayat pahalılığının en yüksek olduğu kentlerden San Francisco'dan, neredeyse aynı seviyede pahalılığa sahip Tahoe Gölü çevresine taşınan bir Google çalışanı, maaşında yüzde 25'e varan kesintiyle karşılaşabilir.

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