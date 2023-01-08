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AMERİKA

Teknoloji devlerine 'ruh sağlığı' davası: Gençlerin savunmasız beyinleri sömürülüyor

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentindeki devlet okulları, çocukların ruh sağlıklarının olumsuz etkilendiğini öne sürerek popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji devlerini dava etti. Dava edilenlerin sunduğu içeriklerin gençler için çoğu zaman zararlı olduğu gerekçe olarak gösterildi.

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Haber Merkezi AA
Teknoloji devlerine ruh sağlığı davası: Gençlerin savunmasız beyinleri sömürülüyor
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ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde devlet okulları, çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji devi şirketleri dava etti.

Washington'daki Seattle bölgesi devlet okulları, eyaletteki bölge mahkemesine 91 sayfalık şikayet dilekçesi sundu.

Dava konusu dilekçede TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, YouTube'un sahibi Google ve Snapchat'in sahibi Snap'in ürünlerinde çocukları hedef alarak kamu zararına davrandıkları öne sürüldü.

Şirketlerin, ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyete, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu savunulan dilekçede, öğrencileri eğitmenin daha da zorlaştığına işaret edildi.

Dilekçede, okulların ilave ruh sağlığı uzmanları istihdam etmek zorunda kaldığı, sosyal medyanın etkilerine dair ders planları geliştirdiği ve öğretmenlere ilave eğitimler sağladığı belirtildi.

Dava edilenlerin, gençlerin savunmasız beyinlerini başarılı şekilde sömürdüğü ileri sürülen dilekçede, gençlere yöneltilen içeriklerin sıklıkla zararlı olduğuna işaret edildi.

Dilekçede, 2009 ila 2019'da "iki hafta boyunca çok üzgün veya umutsuz" hisseden Seattle bölgesi devlet okullarındaki öğrenci sayısının ortalama yüzde 30 arttığı kaydedildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te oluşturduğu 'Dijital Mobilite Bahçesi'ni ziyaret etti.

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, Togg'un fuardaki standına ziyarette bulundu.

Varank, Türkiye'nin otomobili projesi başladığında 'bir otomobilden daha fazlası' olduğuna ilişkin vizyonun ortaya konulduğunu anımsatarak, bu vizyon ışığında geliştirilen teknolojilerle artık otomobilin insanları bir yerden bir yere götüren araçlar olmaktan ziyade bir yaşam alanı deneyimi sunduğunu ifade etti.

Togg'un hedeflerine de değinen Varank, şunları kaydetti: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın da Togg'un kampüsünün açılışında söylediği gibi, şubat ayının ikinci yarısında ön siparişler başlayacak, mart ayının sonuna doğru da artık otomobilleri Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız.
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