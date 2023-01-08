Teknoloji devlerine 'ruh sağlığı' davası: Gençlerin savunmasız beyinleri sömürülüyor

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentinde devlet okulları, çocukların ruh sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle popüler sosyal medya platformlarının bağlı olduğu teknoloji devi şirketleri dava etti.

Washington'daki Seattle bölgesi devlet okulları, eyaletteki bölge mahkemesine 91 sayfalık şikayet dilekçesi sundu.

Dava konusu dilekçede TikTok'un sahibi ByteDance, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, YouTube'un sahibi Google ve Snapchat'in sahibi Snap'in ürünlerinde çocukları hedef alarak kamu zararına davrandıkları öne sürüldü.

Şirketlerin, ruh sağlığının kötüleşmesine ve anksiyete, siber zorbalık gibi davranışsal bozukluklara neden olduğu savunulan dilekçede, öğrencileri eğitmenin daha da zorlaştığına işaret edildi.

Dilekçede, okulların ilave ruh sağlığı uzmanları istihdam etmek zorunda kaldığı, sosyal medyanın etkilerine dair ders planları geliştirdiği ve öğretmenlere ilave eğitimler sağladığı belirtildi.

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Dava edilenlerin, gençlerin savunmasız beyinlerini başarılı şekilde sömürdüğü ileri sürülen dilekçede, gençlere yöneltilen içeriklerin sıklıkla zararlı olduğuna işaret edildi.

Dilekçede, 2009 ila 2019'da "iki hafta boyunca çok üzgün veya umutsuz" hisseden Seattle bölgesi devlet okullarındaki öğrenci sayısının ortalama yüzde 30 arttığı kaydedildi.

FOTOĞRAF 10 Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ayın, Dünyadan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Change-4 uzay aracını indiren Çin, 2020de ise Change-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı. Çinin Change 5 keşif aracı, Aydan topladığı toprak ve taş örneklerini 2020 yılı sonunda paraşütle Dünyaya bırakmış ve yolculuğuna devam etmişti. Çinli bilim insanları, Aralık 2020de Change-5 uzay aracının Aydan getirdiği örneklerde tuhaf kırıntılar keşfetti. Nature Astronomyde yayınlanan araştırmada, 7 farklı magmatik kayaç belirlendi. Bunlardan biri, Ayın volkanik açıdan halen aktif olduğu dönemde oluşmuş, tamamen yeni bir bazalt türüydü. Uzmanlara göre söz konusu kaya parçası, şimdiye kadar Aydan gelen diğer örneklerden farklı bir zaman dilimine bakış atma fırsatı veriyor. Öte yandan, diğer magmatik kayaçlar arasında da son derece dikkat çekici örnekler vardı. Bunlardan biri, camsı bir kayaya gömülmüştü ve yüksek seviyede titanyum içeriyordu. Söz konusu parça, gök cisminde daha önce görülmeyen bir mineralojiye sahip ve muhtemelen yeni bir Ay kayacı türünü temsil ediyor. Araştırmacılar bunların yüzlerce yıl boyunca Ay yüzeyini bombardımana tutan göktaşlarının etkisiyle uzak noktalara fırlatıldığını düşünüyor. Tuhaf örnekler tespit edildi: Bilim adamları şaşkın Ay'da daha önce böylesi görülmedi Aralık 2020'de Chang'e-5 uzay aracının Ay'dan getirdiği örneklerde tuhaf kırıntılar keşfedildi. Bunlardan biri, Ay'ın volkanik açıdan halen aktif olduğu dönemde oluşmuş, tamamen yeni bir bazalt türü. BiP'te paylaş

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