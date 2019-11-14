Dünya Tel Abyadda terör örgütü PKK/YPGnin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı son anda önlendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı son anda önlendi

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı son anda önlendi

Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Bulunan araç, sivillerin zarar görmemesi için boş bir arazide imha edildi.
Bulunan araç, sivillerin zarar görmemesi için boş bir arazide imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı son anda önlendi
OYNAT 00:31
PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı son anda önlendi
Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

PKK/YPG'li teröristlerden uçak mühimmatlı tuzak: SAS timleri tek tek imha etti
DÜNYA
PKK/YPG'li teröristlerden uçak mühimmatlı tuzak: SAS timleri tek tek imha etti
Nokta atışı operasyon

Nokta atışı operasyon

PKK'ya ait mühimmat deposu havan atışıyla imha edildi.
Milli Takımın 11i belli oldu

Milli Takım'ın 11'i belli oldu

​Milliler EURO 2020 elemelerinde İzlanda'yı ağırlıyor.
Suriye petrolü teklifi

'Suriye petrolü' teklifi

Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı açıklamalar
İşte o video

İşte o video

​Erdoğan'ın izlettiği 'terörle mücadele' videosundan Trump etkilendi.
Hollywood<br>algısı çöktü

Hollywood
algısı çöktü

​Türk dizileri Hollywood'un İslamofobi propagandasının izlerini siliyor.
Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.

Tel Abyad'da<br> ele geçirildi

Tel Abyad'da
ele geçirildi

PKK/YPG'nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı son anda önlendi.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
DEAŞ'lı teröristler sınır dışı ediliyor

DEAŞ'lı teröristler sınır dışı ediliyor

​1 İngiliz ve 7 Alman uyruklu DEAŞ'lılar ülkelerine gönderiliyor.

Renk körlüğü polisliğe engel

Renk körlüğü polisliğe engel

Emniyet Genel Müdürlüğü son noktayı koydu.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Okulu cephaneliğe çevirmişler

Okulu cephaneliğe çevirmişler

YPG'li teröristlerin okulda sakladığı 50 adet tank mayını bulundu.
Artık hakem değilim

Artık hakem değilim

Skandal hakem Deniz Ateş Bitnel, düdüğünü astı.
100 bin konut<br>için çalışma başladı

100 bin konut
için çalışma başladı

Dar gelirli vatandaşlara 20 yıl vade ile verilecek.
Sınırdaki DEAŞ'lıyı ABD alacak

Sınırdaki DEAŞ'lıyı ABD alacak

​İçişleri Bakanlığı: 4 gündür bekleyen terörist için işlemler başlatıldı.
İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHP'li üyeler işçilere hakaret etti
Gündem

İBB’den çıkarılan işçiler ile ilgili kurulan komisyonda CHP'li üyeler işçilere hakaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nunda CHP’li komisyon üyeleri işçilere hakaret etti. CHP’li komisyon üyelerinin üç çocuk babası bir işçiye “Aman dördüncü çocuğu yapmayın” bir diğer işçiye ise “Bu ne ya hepiniz de hasta mısınız?” ifadeleriyle hakaret ettikleri İBB Meclisi toplantısında gündeme geldi.
Tahliye kararı kaldırılıp yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan tekrar gözaltına alındı
Gündem

Tahliye kararı kaldırılıp yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan tekrar gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde tekrar gözaltına alındı.
TSK ve MİT'ten nokta operasyonu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

TSK ve MİT'ten nokta operasyonu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 6 terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.