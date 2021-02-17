Dünya Tel Rıfatta yuvalanan YPG/PKKlı teröristler Afrine roketle saldırdı
ORTADOĞU

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

  • Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı. Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

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