Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı

El Bab'da bombalı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi.