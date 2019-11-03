Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG’li teröristlerle çatışma anı görüntülendi!

Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK’lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.
Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK’lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.
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