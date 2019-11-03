Dünya Tel Tamrda SMO askerlerinin YPGli teröristlerle çatışma anı görüntülendi
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Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG’li teröristlerle çatışma anı görüntülendi!

Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG’li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Suriye’nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK’lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Çatışma anları görüntülendi.
Çatışma anları görüntülendi.

Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK’lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.

SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
OYNAT 00:56
SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

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