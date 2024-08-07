Telefonlar arka arkaya çaldı: Ürdün'den ABD dahil dört ülkeyle Gazze'deki gerilimi düşürmek için kritik görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD, Çin, Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgesel gerilimi düşürme konularını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmeleri yaptı.

"Sükunetin sağlanması gerekiyor"

Görüşmelerinde "bölgedeki tehlikeli gerilimin düşürülmesi için atılması gereken adımlarını" ele alan Safedi ve Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da dünkü telefon görüşmelerinde "bölgenin kapsamlı bir savaşa sürüklenmemesi için sükunetin sağlanması gerektiğine" işaret ettiklerini hatırlattı.

Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların son bulması ve Filistin halkının yaşadığı felaketin sona ermesi gerektiğine vurgu yaparak, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden gerilimin ilk adımı olarak Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

"İsrail'in saldırıları durmadıkça gerilim artmaya devam eder"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Çinli mevkidaşı Vang'la görüşmesinde, "Bölgedeki tehlikeli gerilim, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden Gazze'ye yönelik saldırıları durmadığı sürece artmaya devam edecek." ifadesini kullandı ve Orta Doğu'daki gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için Gazze'de sağlanacak ateşkesle gerilimin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ülkesinin Filistin halkının haklarını desteklediğinin altını çizerek, iki devletli çözüm doğrultusunda bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteklerini yineledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Filistin'e olan destekleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıkları için Vang'a teşekkür etti.

Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile de görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

"Ateşkes, gerilimi düşürmek için ilk adım"

Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları, bölgedeki tehlikeli gerilimden İsrail'i sorumlu tutarak, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya zorlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Katarlı mevkidaşı Al Sani ile de telefon görüşmesi yapan Safedi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının yansımalarını ele aldı.

Safedi ve Al Sani, Gazze'de sağlanacak ateşkesin bölgesel gerilimi düşürmek için atılması gereken ilk adım olduğunu teyit etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 653 Filistinli öldü, 91 bin 535 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







