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Telegram'ın kurucusu Durov Paris'te gözaltına alındı: Rusya'dan Fransa'ya nota

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gerginliğin hat safhada olduğu dönemde Fransa ile Moskova yönetimi arasında yeni bir krizin fitili ateşlendi. Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa'nın başkenti Paris'te dün gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildiğini söyledi.

19:36 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 19:59 - 25/08/2024 Pazar
AA
Rusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdi.
Rusya, Telegram'ın kurucusu Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Fransa'ya nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'ya, gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a erişimi talep eden nota verildiğini bildirdi.

Zaharova, Durov'un dün Fransa'da havalimanında gözaltına alınmasına ilişkin "Rossiya-24" televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Fransa'ya nota

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nin, bu konuda Fransız tarafıyla irtibata geçtiğini aktaran Zaharova, "Fransa'ya, Durov'a erişimin sağlanmasını talep eden nota verildi." dedi.

Sözcü Zaharova, Durov'un Fransa vatandaşı da olduğuna dikkati çekerek, "Sorun şu ki Fransa, Durov'u her şeyden önce kendi ülkesinin vatandaşı olarak kabul ediyor." ifadesini kullandı.

Havalimanında gözaltına alındı

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da, havalimanında dün gözaltına alınmıştı.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Pavel Durov kimdir?

Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nin de kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un, yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmış durumda.



#Fransa
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