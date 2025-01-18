Telesiyej kazası: İspanya'da kayak merkezinde korkunç anlar, 17'si ağır en az 30 kişi yaralandı

"Astun istasyonundaki kaza haberi hepimizi derinden etkiledi. Aragon özerk yönetim hükümeti başkanı Jorge Azcon ile konuştum ve hükümetimiz adına yaralılara yardım için tüm desteğimizi verdiğimizi ilettim. Tüm sevgimiz yaralılar ve aileleri ile birlikte."