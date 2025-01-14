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Sanchez Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

Sanchez Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

17:1914/01/2025, Salı
DHA
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Pedro Sanchez Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeyi istiyor
Pedro Sanchez Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeyi istiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkileri güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

iİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9'uncu İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.


"Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz"


Pedro Sanchez, İspanya'nın gerek Orta Doğu gerekse Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temeline göre hareket ettiğini bildirdi. Orta Doğu özelinde bölge ülkeleri ile diyalogları artırmaları gerektiğini dile getiren Sanchez, “Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz” dedi.


Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikada güçlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Sanchez, “Avrupa'yı bölmeye çalışanlara karşı durmanın zamanı geldi” diye konuştu.



#Pedro Sanchez
#İspanya
#Türkiye

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