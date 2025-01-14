Sanchez Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyor

iİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de 2 gündür devam eden ve bugün sona erecek olan 9'uncu İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Sanchez, Orta Doğu'daki politikaları kapsamında Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz"

"Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz"

Pedro Sanchez, İspanya'nın gerek Orta Doğu gerekse Ukrayna'da barış, istikrar, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temeline göre hareket ettiğini bildirdi. Orta Doğu özelinde bölge ülkeleri ile diyalogları artırmaları gerektiğini dile getiren Sanchez, “Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeliyiz” dedi.