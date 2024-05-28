Tarihi karar! İspanya Filistin'i devlet olarak resmen tanıdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez şu ifadeleri kullandı:

"İspanya bugün Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınmasını onaylayacak.

Batı Şeria ve Gazze'nin bir koridorla birbirine bağlandığı, başkenti Doğu Kudüs olan ve Filistin Ulusal Otoritesi'nin meşru hükümeti altında birleşmiş, yaşayabilir bir devlet olmalı."

Sanchez'in başbakanlık kabinesi Filistin'i devlet olarak tanıyan kararnameyi resmen kabul etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, ”Filistin devletini tanımak Filistin halkı için adalet demektir" demişti.

İspanya, geçen hafta Norveç ve İrlanda ile yaptığı ortak açıklamada Filistin devletini tanımak için harekete geçeceklerini bildirmişti.

Bu adıma tepki gösteren İsrail ise Kudüs'teki İspanya konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasakladı.

Öte yandan Norveç de bugün Filistin devletini resmi olarak tanıyacak.

Norveç, Filistin devletini resmen tanıdı

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

İki devletli çözüm konusunda İsrail'in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almış ve diğer Avrupalı devletlerin de Filistin devletini tanıma konusunda aynı adımı atmasını umduklarını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını belirterek, Filistin'i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti.

İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı

İrlanda, Filistin devletini resmen tanıdı.



