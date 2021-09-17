Dünya Tepki çeken balina avı görüntülerine ilişkin Faroe Adalarından resmi açıklama Bu hakka sahibiz
AVRUPA

Tepki çeken balina avı görüntülerine ilişkin Faroe Adaları'ndan resmi açıklama: Bu hakka sahibiz

Tepki çeken balina avı görüntülerine ilişkin Faroe Adaları'ndan resmi açıklama geldi. Her sene festival adı altında gerçekleşen ve sayısız balina ve yunusun acımasızca katledildiği av için resmi makamlar 'Denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahibiz. Düzenlemeleri inceleyeceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tepki çeken balina avı görüntülerine ilişkin Faroe Adalarından resmi açıklama: Bu hakka sahibiz
1500'e yakın balina ve yunus acımasızca katledildi.

Faroe Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bir ada ülkesi olan Faroe Adaları’nın sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı. Pilot balina ve diğer küçük deniz canlısı etlerinin yerel halka ücretsiz dağıtıldığını iletti.

Hükümet ayrıca balinaların Faroe mutfağında yer aldığını ancak yine görüntülerde yer alan beyaz yanlı yunus balıklarının, balinaların aksine ülke kültürünün bir parçası olmadığını ve bu nedenle aynı kültürel meşruiyete sahip olmadığı belirtti.

DHA

OMURİLİĞİ KESİLİYOR VE HEMEN ÖLÜYOR

Adalarda faaliyet gösteren avcılar, grup halinde balina veya yunus tespit edildiğinde tekne filosuyla sürüyü yetkililerce onaylanmış 28 koydan birine sürüyor. Koya toplanan balina ve yunuslar, hayvanın omuriliğini kesen ve hemen öldüren özel zıpkınlarla avlanıyor.

DHA

'DÜZENLEMELER DEĞERLENDİRİLECEK'

Faroe Adaları Başbakanı Bárður á Steig Nielsen, beyaz yanlı yunus balıklarının avlanma durumunun ciddiye alındığını ve bu cins hayvanların kültürlerinde yeri olmamasından dolayı avlanmaları konusunda yapılacak olan düzenlemelerin incelemeye başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, balinalara karşı avlanma yöntemlerini ve hayvanların refahını iyileştirmek için özel önlemler alındığını belirten Faroe Adaları hükümeti, eski yöntemlerde olduğu gibi balinaların hava deliğine takılan kancaların ve omurga mızrağı gibi avlanma yöntemlerinin geliştirilerek değiştirildiğini belirtti.

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