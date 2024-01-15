Terör devleti İsrail çark etti: Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek

Gallant, yeni bir esir takası için "Hamas'a sadece askeri baskının" etkili olacağını savunarak, Refah kentine giden yolları kestiklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, savaşın hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve Gazze'de savaş sonrasında "bir Filistin yönetimi"nin iş başında olmasına karşı olduğunu dile getirmişti.