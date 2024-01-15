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Terör devleti İsrail çark etti: Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye gerçekleştirdikleri soykırım saldırılarının sonlanmasının ardından Gazze Şeridi'ni Filistinlilerin yöneteceğini söyledi. Gazze Kasabı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, yaptıkları açıklamalarda, Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” savunmuştu.

23:21 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:16 - 16/01/2024 Salı
AA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

Gallant, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara saldırısında "yoğun aşamanın" sona erdiğini belirten Gallant, güneydeki saldırılardaki "yoğun aşamanın" da yakında sona ereceğini kaydetti.

Gallant, yeni bir esir takası için "Hamas'a sadece askeri baskının" etkili olacağını savunarak, Refah kentine giden yolları kestiklerini ifade etti.


"Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek"

"Siyasi kararsızlığın askeri operasyonların ilerlemesine zarar verebileceğini" ifade eden Gallant, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonrasına ilişkin şunları kaydetti:

"Gazze'deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi'nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, savaşın hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve Gazze'de savaş sonrasında "bir Filistin yönetimi"nin iş başında olmasına karşı olduğunu dile getirmişti.


Eli Cohen tam tersini dile getirmişti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, işgalcilerin Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” savunmuştu.


#Filistin
#Gazze
#İsrail
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