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Terör devleti İsrail Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okula saldırdı: İkisi çocuk beş kişi şehit oldu

Katil İsrail'in işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. İşgalcilerin gerçekleştirdiği saldırıda ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti.

20:21 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okuluna düzenlenen saldırıdaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti ancak yaralılarla ilgili sayı vermedi.

Katil İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.


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