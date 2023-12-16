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Dünya

Terör devleti İsrail Lübnan'ın güneyini topçu atışlarıyla vurdu

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine yapılan roket saldırısının ardından kentin güneyine topçu saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Semih Bozkuş
20:23 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu.
İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu.

İsrail ordusundan, Lübnan'ın güneyine topçu saldırısı.

İsrail ordusunun, Lübnan topraklarına topçu saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine yapılan roket saldırısının ardından ordunun X sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan yapılan saldırının kaynağına topçu ateşi ile karşılık verildiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesine göre, daha önce Kiryat Şmona ve Yukarı Celil bölgesindeki Yahudi yerleşimlerinde uyarı sirenleri çalmıştı.



#israil
#Lübnan
#Topçu Atışı
1 saat önce
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