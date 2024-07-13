Terör devleti İsrail savaşacak asker bulmakta zorlanıyor: Görev süresini uzattılar

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdürürken, bölgedeki çatışmalar şiddetini artırıyor.





İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı da giderek yükseliyor.





İsrail ordusunda ağır kayıplar





İsrail ordusu, Hamas'ın güçlü direnişiyle karşılaştıktan sonra asker krizini derinlemesine yaşamaya başladı.





Dokuz aylık savaş sürecinde tüm teknolojik ve askeri gücünü kullanmasına rağmen İsrail, 666 askerini kaybetti, 3.835 askeri ise yaralandı.





Savaşacak asker bulmakta zorlanmaya başlayan İsrail, yeni önlemler almak zorunda kaldı.





Askerlik süresi 3 yıla çıktı





İsrail hükümeti, yakın zamanda fanatik Yahudileri zorunlu askerlik hizmetine dahil etme hamlesinden sonra, askerlik süresini uzatma kararı aldı.





İsrail medyasında çıkan haberlere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, zorunlu askerlik süresini erkekler için mevcut 32 aydan 36 aya çıkarma planını onayladı.





Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda alınan bu kararın, önümüzdeki 8 yıl boyunca uygulanacağı belirtildi. Buna göre, İsrailli erkekler artık 3 yıl boyunca zorunlu askerlik hizmeti yapacaklar.





İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.





İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.





Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.





Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 572 Filistinli hayatını kaybetti.











